%%%Ex-Red Bull Manager Manfred Nein heuert bei Productsup als Senior Agency Partner DACH an%%%

Manfred Nein, 35, startet ab sofort als Senior Agency Partner DACH bei der Product Content Integration und Syndication-Plattform Productsup in Berlin. Dort verantwortet er die Zusammenarbeit mit Agenturpartnern und berichtet direkt an Markus Rottmaier, Chief Sales Officer bei Productsup. Die Stelle wurde für Nein neu geschaffen.

In seiner neuen Position agiert Nein als Ansprechpartner für Media-, Digital-, Strategie- und Performance-Agenturen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu seinen Aufgaben gehört die Positionierung von Productsup bei Agenturen. Zu den wichtigsten Kundengruppen der Plattform zählen Online-Händler, Handelsmarken und Daten-Aggregatoren. Nein soll neue Partnerschaften realisieren, sowie die Beziehungen mit bestehenden Kunden aus der Agenturbranche weiter ausbauen. Der Neuzugang wird zudem mit der Produktentwicklung und dem Marketing zusammenarbeiten, um das Produkt zukünftig besser den Bedürfnissen bestimmter Agenturen anzupassen. Zu den Marketing Agentur-Partnern von Productsup zählen unter anderen GroupM, Blue Summit und Peak Ace.

Der gebürtige Münchner Nein kommt von Red Bull, wo er als Senior Online Marketing Manager am Firmenhauptsitz in Österreich tätig war. Dort war er unter anderem für die Verwaltung des Online Marketings von über 80 Ländern zuständig. Zuvor arbeitete Nein in unterschiedlichen Vertriebs-Positionen bei Google und war hierfür in Dublin und São Paulo stationiert – unter anderem als Senior Online Sales Account Manager. Seine Karriere startete er als Key Account Manager bei Vodafone in München, nachdem er seinen Masterabschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität München abschloss. Zuvor beendete er außerdem ein Bachelorstudium in Wirtschaftsinformatik in München und studierte Sales & Supply Chain Management an der Mount Royal University in Alberta, Kanada.

"Unsere Partner-Agenturen sollen ein exzellentes Verständnis der Leistungsversprechen und Produkte von Productsup erhalten. Außerdem möchten wir unseren Kundenkreis in der Agenturbranche weiter ausbauen. Manfred nimmt hier eine Schlüsselposition. Dank seiner langjährigen Expertise in den Bereichen Marketing und Sales und seiner Vertrautheit mit internationalen Märkten ist er für uns der perfekte Kandidat. Auch seine besonderen Kenntnisse im österreichischen Raum prädestinieren ihn für die Rolle als Agency Partner der DACH-Region", sagt Markus Rottmaier, CSO bei Productsup, über die neu geschaffene Position.