%%%Rakuten Deutschland: Guido Schulz und Frank Hümmer rücken in die GF auf%%%

Bei der Rakuten Deutschland GmbH in Bamberg hat es einen Wechsel n der Geschäftsführung gegeben. Guido Schulz, seit 2011 bei Rakuten und zuletzt als Chief Operating Officer für die Bereiche Finance & Accounting, Marketing und Business Development zuständig, und Frank Hümmer, seit 2009 bei Rakuten und zuletzt als Chief Production Officer für die Bereiche Produkt-Entwicklung & IT sowie Legal und HR zuständig, übernehmen die Geschäftsführung vom bisherigen CEO Shinji Kimura, der künftig verstärkt globalen Aufgaben widmen wird. Er wird in das US-Headquarter von Rakuten in San Mateo umziehen.

Rakuten wurde 1997 in Japan gegründet und zählt heute mit Stammsitz in Tokio und rund 14.000 Beschäftigten zu den weltweit führenden Internet-Dienstleistern In Deutschland gehört die E-Commerce-Plattform Rakuten zu den führenden Marktplätzen mit angeschlossenem Shop-System. Auf rakuten.de können derzeit mehr 22 Millionen Produkte von über 7.000 Händlern erworben werden.