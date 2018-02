%%%Sarah Ziller grüßt als Mitglied der Geschäftsführung bei Ropelius Marke und Design %%%



Die neue Geschäftsleitung von Ropelius besteht aus Tom Leistenschneider, Sarah Ziller und Markus Niemeyer (v.l.) (Foto: Ropelius)

Sarah Ziller ist zurück aus der Elternzeit und ab sofort bei Ropelius Marke und Design als Member of the board/Creation und Mitglied der Geschäftsführung tätig. Sie unterstützt die beiden Geschäftsführer Tom Leistenschneider und Markus Niemeyer bei der Profilierung des Dienstleisters mit Sitz in Hamburg für die Zukunft. Dabei ist sie verantwortlich für die Ausbildung des Teams und trägt dafür Sorge, dass das Design-Team sich verbessert. Zusätzlich engagiert sie sich für die Optimierung der interne Prozesse (Effizienz, Designstrategie, etc.) und der Betreuung beziehungsweise des Ausbaus von Key-Accounts.

Ziller ist gelernte Kommunikations-Designerin (Institut für Design, Hamburg), kennt die klassische Werbung und ist Branding- und Design-erfahren. Seit 2005 ist sie im Team von Ropelius Marke und Design und aufgrund ihres Einsatzes seit Anfang des Jahres Member of the board.

Ropelius Marke und Design engagiert sich in den Bereichen Packaging, Form, Corporate, Illustration, Produktkonzeption, Marken-Sparring und Artwork und betreut nationale und internationale Kunden, wie Almased, Carlsberg, Cofresco, DMK Deutsches Milchkontor, Peter Kölln und Unilever.