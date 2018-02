%%%Till Oberwörder neuer Leiter Daimler Buses%%%



Till Oberwörder (Foto: Daimler AG)

Till Oberwörder, 47, steigt im Daimler-Konzern auf. Er wird zum 1. April 2018 neuer Leiter von Daimler Buses und Vorsitzender der Geschäftsleitung der EvoBus GmbH. Damit folgt Oberwörder auf Hartmut Schick, 56, der zum gleichen Zeitpunkt – wie bereits bekannt gegeben – die Verantwortung für Daimler Trucks Asia übernimmt.

Oberwörder ist seit dem 1. Juli 2015 Leiter Marketing, Vertrieb und Services Mercedes‑Benz Lkw. In dieser Funktion verantwortet er die weltweiten Vertriebs‑ und Service‑Aktivitäten von Mercedes‑Benz Lkw. Das Geschäftsfeld Daimler Buses hat Oberwörder bereits in den Jahren 2012 bis 2015 als Vertriebschef der EvoBus GmbH aktiv mitgestaltet: Er verantwortete in dieser Funktion unter anderem die Zwei‑Marken‑Strategie von Setra und Mercedes‑Benz und hat gemeinsam mit seinem Team maßgeblich dazu beigetragen, die internationale Marktposition von Daimler Buses weiter auszubauen. Zuvor leitete er bereits die Vertriebs‑ und Marktsteuerung von Mercedes‑Benz Vans. Von 2006 bis 2011 hatte Oberwörder die Geschäftsführung der Mercedes‑Benz Ceská republika inne.

Seine Nachfolge als Leiter Marketing, Vertrieb und Services Mercedes‑Benz Lkw wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.