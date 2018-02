%%%Stefan Wenzel als Global Vice President Digital zu Tom Tailor%%%



Stefan Wenzel kommt von Ebay (Foto: Sabine Skiba)

Beim Modehersteller Tom Tailor Group, Hamburg, hat Stefan Wenzel als Global Vice President Digital angeheuert. In dieser Funktion soll er die Digitalaktivitäten des gesamten Unternehmens beschleunigen. Wenzel wechselt von Ebay auf seinen neuen Posten. Bei dem Online-Marktplatz war er Geschäftsführer von Brands4friends & Ebay Fashion. Zuvor war der 46-Jährige u.a. Managing Director von Otto in den Niederlanden.

Ebenfalls neu bei Tom-Tailor ist Andreas Kaczmarczyk. Er zeichnet als Vice President Retail und wird das Retail-Geschäft in Deutschland sowie das globale Outlet-Geschäft verantworten. Der 39-Jährige steuerte zuvor beim Modefilialisten Orsay als Sales Director Western Europe das Retailgeschäft in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Slowenien, Kroatien und Serbien. Darüber hinaus war Kaczmarczyk u.a. bei XMD Deutschland, Springfield Sportswear und Zero tätig.