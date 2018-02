%%%ProSiebenSat.1 ernennt Max Conze zum neuen Vorstandsvorsitzenden%%%

Die Suche nach einem Nachfolger von Thomas Ebeling als Vorstandsvorsitzendem der ProSiebenSat.1 Media SE ist beendet: Max Conze, 48, übernimmt zum 1. Juni 2018 die Position, wie der Aufsichtsrat des in Unterföhring ansässigen Medienunternehmens heute nach einer Sitzung bekanntgab. Er löst Ebeling, 59, ab, der am 22. Februar 2018 aus dem Unternehmen ausscheidet. Bis zum Amtsantritt Conzes wird Conrad Albert, 50, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE, interimistisch den Vorstandsvorsitz ausüben.

Zuletzt war Conze von 2011 bis 2017 Chief Executive Officer das britische Technologieunternehmen Dyson. Unter seiner Führung investierte das Unternehmen verstärkt in Technologien und die digitale Transformation. Zudem gelang es, die Marktposition in Asien auszubauen. Zuvor arbeitet Conze 17 Jahre für Procter & Gamble in unterschiedlichen Management- und Marketingpositionen in Deutschland, USA, China und der Schweiz.



"Max Conze verfügt über umfangreiche internationale Managementerfahrung in unterschiedlichen Branchen", sagt Dr. Werner Brandt, Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE." Zudem hat er die digitale Transformation bei Dyson erfolgreich umgesetzt und das Unternehmen zu einem stark wachsenden globalen Technologie-Konzern ausgebaut. Mit seiner Innovationsstärke und seinem Marketingverständnis wird er ProSiebenSat.1 zu neuen Erfolgen führen."

Gleichzeitig bedankte sich Brandt bei Thomas Ebeling für dessen Leistung: "Unter seiner Führung ist der Umsatz von ProSiebenSat.1 um knapp 50 Prozent gestiegen und die Marktkapitalisierung hat sich von rund 300 Mio Euro, zu seinem Vertragsbeginn, auf über 7 Mrd Euro vervielfacht. Thomas Ebeling hat mit seinen Innovationen das Unternehmen in den DAX geführt. Für seine herausragenden Leistungen gebührt ihm unser Dank."

"Entertainment hat mich immer schon begeistert", kommentiert Max Conze seine Berufung zum neuen Vorstandvorsitzenden. "Der digitale Wandel dieser Branche reizt mich besonders und die Kombination mit dem Commerce-Geschäft macht ProSiebenSat.1 für mich einzigartig. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und allen Mitarbeitern möchte ich die Zukunft des Unternehmens mit vollem Einsatz gestalten und die Drei-Säulen-Strategie 'Entertainment - Content Production - Commerce' vorantreiben."