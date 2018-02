%%%Peter Leible wird Head of Global Audiovisual Rights bei Bundesliga International %%%

Peter Leible, 50, wird zum 1. August 2018 die Position des Head of Global Audiovisual Rights bei der Bundesliga International GmbH in Frankfurt am Main übernehmen. Zuvor leitete der Volljurist sechs Jahre lang (seit 2012) als Chief Representative Asia Pacific die Bundesliga International Niederlassung in Singapur.

Seine Nachfolge tritt dort Kevin Sim an, der zum 15. April die Position des Head of Asia Pacific von Leible übernehmen wird. Sim arbeitete seit 2016 als Director Global Media Rights bei ONE Championship. Weitere berufliche Station waren beispielsweise Marketingdirektor bei der globalen Sportvermarktungsagentur MP & Silva und Commercial Director bei Multi Channels Asia.

Bevor Leible für die Bundesliga tätig wurde, war er Managing Director Asien-Pazifik bei der internationalen Sportrechte-Agentur MP & Silva in Singapur. Zuvor agierte er bei der Sportsman Media Group als Director Business Development und beim TSV 1860 München als Marketing und Sponsoring Director. Insgesamt verfügt er über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Vermarktung, Medien und Sport, insbesondere im Fußball.