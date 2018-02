%%%Jens Agotz und Jörg Sachtleben starten Berliner Werbeagentur Strobinski%%%



v.l.: Jörg Sachtleben und Jens Agotz arbeiteten bereits bei Scholz & Friends gemeinsam (Foto: Strobinski)

Jens Agotz und Jörg Sachtleben gründen in Berlin die Werbeagentur Strobinski. Das Kreativduo hat bereits von 2008 bis 2012 bei Scholz & Friends Hamburg zusammengearbeitet und dort die kreative Leitung u.a. auf den Etats der VHV Versicherungen, der Carlsberg Gruppe sowie dem nationalen Opel-Account verantwortet. In den letzten beiden Jahren war Agotz als freier Creative Director tätig. Sachtleben stößt im April von Scholz & Friends Düsseldorf kommend zu Strobinski, wo er noch als Geschäftsführer und Partner tätig ist.

Mit zwei Kreativ-Geschäftsführern liegt der Fokus der neuen Agentur auf der Entwicklung von Ideen. "In einer Welt, in der alle Big Data haben und jeder online wirbt, macht die Kreation den Unterschied", meint Agotz. Sachtleben ergänzt: "Werbung konkurriert nicht mehr mit Werbung, sondern mit YouTube-Videos, Fashion-Bloggern und Instagram-Usern. Diesen Wettbewerb um Aufmerksamkeit kann man nur mit außergewöhnlichen Ideen gewinnen.“

Die meisten Kampagnen wolle Strobinski zusammen mit einem Pool von Freelancern und bei Bedarf mit Partner-Agenturen aus den Bereichen Design, Digital und Content entwickeln. Bereits vor dem offiziellen Start konnte sich Strobinski im Pitch "gegen renommierte Agenturen" durchsetzen und einen Kunden gewinnen: XTiP Sportwetten. Die Kampagne wird ab März "in allen relevanten Kanälen" zu sehen sein. Weitere Projekte anderer Kunden seien schon in der Pipeline und sollen in den nächsten Monaten realisiert werden.

Agotz begann seine Karriere 2001 bei Zum goldenen Hirschen in Berlin. Anschließend wechselte er zu weigertpirouzwolf nach Hamburg, wo er als Texter u.a. für Ikea und BMW arbeite. Bei Scholz & Friends stieg Agotz zum Creative Director und Unit-Leiter auf. Er war "maßgeblich an einer Vielzahl von Etatgewinnen beteiligt" – beispielsweise VHV Versicherungen, Opel und Penny. 2014 kehrte er als Kreationsleiter zu Zum goldenen Hirschen Berlin zurück und ging ab 2016 eigene Wege als freier Creative Director.

Sachtleben startete seine Karriere bei BBDO Düsseldorf, wo er u.a. für die Post und die Postbank arbeitete. Von dort wechselte er 2007 zu Euro RSCG (heute: Havas). 2008 ging er zu Scholz & Friends Hamburg. Dort verantwortete als Creative Director und Unit-Leiter gemeinsam mit Agotz Kunden wie Opel, Siemens, Vodafone, Carlsberg und VHV Versicherungen. 2012 wechselte Sachtleben als Geschäftsführer zur Frankfurter Agentur Katapult Kommunikation, Tochter der Porsche-Leitagentur Kemper. 2013 kehrte das ADC-Mitglied zu Scholz & Friends zurück und übernahm als Geschäftsführer die Leitung des Standorts Düsseldorf.

Agotz und Sachtleben gewannen zahlreiche nationale und internationale Preise. Sie waren u.a. beim Effie Award, ADC, Rames, den Cannes Lions und beim New York Festival erfolgreich.