%%%Ex-thjnk-GF Lars Trzebiatowsky grüßt als neuer Beratungschef bei heimat Hamburg%%%

Das Hamburger Büro der TBWA-Tochter heimat hat einen Nachfolger für Tobias Jung gefunden, der kürzlich die Führung der gesamten deutschen TBWA Gruppe übertragen bekommen hatte: Ab Mitte März steigt Lars Trzebiatowsky, 50, als Geschäftsführer ein. Damit tritt er auch an die Seite des Geschäftsführers Kreation und Partner Mathias Stiller.



Bei heimat Hamburg wird sich Trzebiatowsky zusammen mit Stiller und einem rund 60-köpfigen Team um Kunden wie Lotto24, Bitburger Braugruppe, Siemens Hausgeräte, Hermes Germany, R+V Versicherung, Frosta und Stage Entertainment kümmern.



Trzebiatowsky kommt von der ortsansässigen WPP-Tochter thjnk, wo er bis zum vergangenen Jahr noch als Mit-Geschäftsführer wirkte. Zur gleichen Zeit nahm auch Kreativchefin Bettina Olf ihren Hut. Sie ist bereits bei Geometry untergekommen. Weitere Stationen von Trzebiatowsky waren TBWA, Böning & Haube und Springer & Jacoby – bei allen dreien arbeitete er als Managing Director.



"Bei Heimat Hamburg kombiniert sich disruptives Denken mit agilen Strukturen zur täglich gelebten Praxis. Das hat mich sofort überzeugt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Kollegen, Kunden und Partnern", so Trzebiatowsky.



Mathias Stiller freut sich, "jemanden gefunden zu haben, der nicht nur ein hohes Maß an Erfahrung mitbringt, sondern ein ebenso hohes Maß an Neugierde. Lars und ich werden unseren eingeschlagenen Weg, eine Agentur zu führen und zu entwickeln, fortsetzen und so Talenten von morgen, die Lust auf eine etwas andere Agenturkultur haben, eine Heimat geben."