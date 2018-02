%%%Bavaria Film GmbH: CEO Dr. Christian Franckenstein verlängert seinen Vertrag bis 2024%%%

Dr. Christian Franckenstein, seit Oktober 2014 Vorsitzender der Geschäftsführung der Bavaria Film GmbH mit Sitz in Grünwald bei München, wird seinen CEO-Posten bis Ende Januar 2024 wahrnehmen. Aufsichtsrat und Gesellschafter haben den Vertrag verlängert. In den vergangenen Jahren lag der Fokus von Dr. Franckenstein vor allem auf der Implementierung der neuen Konzern-Struktur, mit der eine Bereinigung des Beteiligungs-Portfolios einher ging.

Tom Buhrow, WDR-Intendant und zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bavaria Film GmbH: "Ich freue mich, dass wir die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Christian Franckenstein fortsetzen können. Herr Dr. Franckenstein hat in den vergangenen Jahren als CEO die Bavaria Film GmbH konsolidiert und fit für die Zukunft in den sich rasch ändernden Fernseh- und Filmproduktionsmärkten gemacht. Mit der Vertragsverlängerung kann dieser erfolgreiche Weg weiterverfolgt werden."

Michael Loeb, Geschäftsführer WDR mediagroup und Vorsitzender der Gesellschafter-Versammlung der Bavaria Film GmbH: "Wir haben uns im Gesellschafterkreis dazu entschlossen, die bisher überaus erfreuliche Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Franckenstein fortzuführen. Wir freuen uns sehr, dass Herr Dr. Franckenstein bereit war, den Kurs der Bavaria auch in den kommenden fünf Jahren zu bestimmen."

Dr. Christian Franckenstein, CEO Bavaria Film GmbH: "Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat und den Gesellschaftern für das Vertrauen. Es ist Freude und täglicher Ansporn zugleich, in diesen dynamischen Zeiten an der Spitze eines so traditionsreichen wie leistungsstarken Unternehmens zu stehen."