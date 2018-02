%%%Ex-Jalou-Media-Mann Alexander Kratz grüßt jetzt als Publisher bei Axel Springers 'BILANZ'%%%

Still und leise ist Alexander Kratz, seit Ende 2015 Publisher Sales bei der Jalou Media Germany GmbH in Berlin, bei der Axel Springer-Tochter BILANZ Deutschland Wirtschaftsmagazin GmbH in Hamburg an Bord gegangen. Der frühere Brand Media- bzw. Bauer-Manager soll die Werbe-Einnahmen bei BILANZ in Schwung bringen.

Sein bisheriger Arbeitgeber Jalou Media Germany hat beim Amtsgericht Charlottenburg in Berlin Insolvenz beantragt. Die beiden Magazine 'L'Officiel' und 'L'Officiel Hommes' erscheinen ab sofort in der Mediengruppe ACMG des russischen Unternehmers Alexander Fedotov. Der frühere 'Max'- und 'Playboy'-Chefredakteur Nikolas Marten sorgt mit seiner Company Mar 10 Media GmbH weiterhin für die redaktionellen Inhalte beider Magazine.