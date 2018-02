%%%Wine in Black engagiert den Ex-Bauer-Manager Christian Fricke als Marketing-GF%%%

Christian Fricke, zuletzt Digital-Chef bei Bauer in Australien und Neuseeland, ist am 22. Feb. 2018 in die Geschäftsführung des Berliner Online-Shops Wine in Black eingetreten und verantwortet dort die Bereiche Marketing und Vertrieb. Der 38-jährige Fricke bildet zusammen mit dem Co-Founder Stephan Linden das GF-Team des Start-Ups, das ein ständig wechselndes Sortiment handverlesener Weine mit einem Durchschnittspreis von 15 Euro pro Flasche anbietet. Kapitalgeber sind der Operative VC Project A, die VC-Unternehmen Black River Ventures, Bright Capital, e.ventures, Passion Capital und btov, die KfW sowie die Gründer von kaufDA/Bonial International Group, Christian Gaiser und Tim Marbach.

"Mit Millionen verkaufter Flaschen ist Wine in Black bereits heute einer der Marktführer im Top-Segment hochwertiger Weine", betont Fricke. "Das Team um Stephan Linden hat in der Vergangenheit Hervorragendes geleistet und ich freue mich darauf, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens mitgestalten zu können." Christian Fricke bringt langjährige Management-Erfahrung in den Bereichen Media, Marketing und Unternehmensführung mit zu Wine in Black. Zuletzt war er als Managing Director für das Digitalgeschäft der Bauer Media Group in Australien und Neuseeland verantwortlich.

Florian Heinemann, Partner bei Project A: "Wir freuen uns, dass wir mit Christian einen erfahrenen Manager zur Verstärkung des Teams verpflichten konnten. Nachdem Wine in Black in den letzten Monaten den Break-Even erreichen konnte, setzen wir nun wieder auf nachhaltiges Wachstum, um die Position von Wine in Black weiter zu stärken. Wir sind überzeugt das Christians Erfahrung dabei helfen wird, neue Marktsegmente zu erschließen und das Profil von Wine in Black weiter zu schärfen."