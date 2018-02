%%%Marianne Heiß soll auch bei Audi in den Aufsichtsrat%%%

Nachdem Marianne Heiß als Aufsichtsrätin bei der Volkswagen AG nominiert wurde, soll die Finanzchefin der BBDO Group Germany auch den Aufsichtsrat der Audi AG, Ingolstadt, verstärken. Ein entsprechender Vorschlag wird den Aktionären am 9. Mai 2018 bei der Hauptversammlung der Volkswagen-Tochter unterbreitet. Heiß soll Senator h.c. Helmut Aurenz nachfolgen, der seit 1993 Mitglied des Gremiums ist.

Der Audi-Aufsichtsratsvorsitzende und Volkswagen-Vorstandsvorsitzende Matthias Müller begrüßt die Nominierung der 45-Jährigen: "Wir freuen uns außerordentlich, mit Marianne Heiß eine so versierte Expertin für den Audi-Aufsichtsrat zu gewinnen. In diesen herausfordernden Zeiten ist sie für uns die ideale Kandidatin, um das Unternehmen auf seinem strategischen Transformationskurs zu unterstützen.“

Die gebürtige Österreicherin Heiß arbeitet seit 1996 in unterschiedlichen Führungspositionen für die BBDO-Gruppe. Seit dem 1. Juni 2013 ist sie in der Holdinggeschäftsführung der BBDO Group Germany als Chief Financial Officer (CFO) tätig.

