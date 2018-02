%%%Dr. Jens Müffelmann und Axel Springer gehen getrennte Wege%%%

Der Axel Springer Konzern, Berlin, muss zukünftig auf Dr. Jens Müffelmann, 51, verzichten: Der derzeitige President USA Axel Springer SE und CEO Axel Springer Digital Ventures wird das Unternehmen zum Ende des Monats überraschend verlassen. Die Trennung erfolgt auf eigenen Wunsch: Wie Axel Springer mitteilte, wechselt Müffelmann in den USA in den Venture-Capital- und Private-Equity-Bereich.

Die Koordination des USA-Portfolios übernimmt künftig Jan Bayer in seiner Funktion als Vorstand News Media. Dr. Andreas Wiele, Vorstand Classifieds und Marketing Media, wird neuer Geschäftsführer der Axel Springer Digital Ventures GmbH. Müffelmann wird noch bis Ende Juni 2018 beratend zur Verfügung stehen.

In den vergangenen Jahren war Müffelmann maßgeblich am Aufbau des Digitalportfolios bei Axel Springer beteiligt. Zuletzt verantwortete der Manager den Einstieg des Medienhauses in den US-Markt.