%%%Torsten Peuker ist neuer trimedialer Chefredakteur des MDR%%%

MDR-Intendantin Karola Wille hat Torsten Peuker zum neuen trimedialen Chefredakteur des MDR berufen. Er nimmt seine Arbeit in dieser Funktion am 1. März 2018 auf. Peuker folgt dem ersten trimedialen Chefredakteur des Senders, Stefan Raue, der am 1. September vergangenen Jahres als neuer Intendant zu Deutschlandradio wechselte. Seitdem hat Torsten Peuker bereits neben dem Leipziger MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi die operativen Aufgaben des 1. Chefredakteurs übernommen.

Torsten Peuker ist seit dem 1. Januar 1992 beim MDR. Er arbeitete als Redakteur beim Landesfunkhaus Sachsen, wechselte 1995 in die Redaktion Inland der Fernsehdirektion Leipzig, gestaltete innenpolitischen Magazine wie 'Exakt' und 'Exakt - die Story', übernahm bald auch Planungsaufgaben und arbeitete als Chef vom Dienst. 2013 übernahm er die Redaktionsleitung von MDR aktuell und war zuständig für die gesamten Nachrichtenzulieferungen aus Mitteldeutschland für das ARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste - für Tagesschau, Tagesthemen, Morgenmagazin, Mittagsmagazin und Brisant. Torsten Peuker wurde 1966 in Potsdam geboren und wohnt seit vielen Jahren in Leipzig.