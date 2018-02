%%%Sodastream: Julian Hessel wird Marketing Direktor Deutschland und Österreich %%%

Der Wassersprudlerhersteller Sodastream mit Deutschlandsitz in Frankfurt am Main bekommt einen neuen Marketingchef für Deutschland und Österreich. Julian Hessel, 35, übernimmt die Position mit sofortiger Wirkung von Rüdiger Koppelmann, 46, der Anfang Februar zum Geschäftsführer SodaStream Frankreich ernannt wurde. Hessel ist seit 2017 für Sodastream tätig. Zuvor war er unter anderem bei der Agenturgruppe Absatz als Projektmanager Etats, als Außendienstleiter bei der Plus Sales GmbH und als Marketing- und Sales-Leiter bei SameDayLogistics tätig.





Koppelmann ist seit Herbst 2016 bei SodaStream. Vorher leitete er bereits unter anderem das Marketing von Haribo und war mehrere Jahre bei Procter & Gamble in Deutschland und der Schweiz, in Pakistan und China tätig.