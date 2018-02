%%%Gitta Blatt zu Dentsu Aegis als Geschäftsführerin Human Resources%%%

Dentsu Aegis Network beruft Gitta Blatt in die Geschäftsführung. Sie wird mit Wirkung zum 01. April 2018 als Human Resources Director alle Themen rund um Personal und Organisation für das gesamte Dentsu Aegis Network in Deutschland mit den Agenturmarken Carat, iProspect, Isobar, MKTG, Posterscope und Vizeum sowie weitere lokale Spezialagenturen verantworten. Sie berichtet an CEO Dr. Ulrike Handel und wird "mit ihr eng an allen strategischen und operativen Unternehmensthemen" zusammenarbeiten, heißt es laut Presse-Info.

Die studierte Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaftlerin (MBA) Blatt verfügt über Erfahrungen in nationalen wie internationalen Führungspositionen in der Medien- und Digitalbranche. Sie war zuletzt bei Sky Deutschland, wo sie als Executive Vice President HR und Organisation die internationale Digitalisierung sowie den damit verbundenen Kulturwandel des Medienkonzerns vorangetrieben hat. Davor hat sie als Head of People drei Jahre lang den internationalen Gaming-Spezialisten wooga in Berlin mit aufgebaut. Weitere Stationen waren Bigpoint, AOL Time Warner und Premiere.

"Wir sind ein People's Business, der Faktor Mensch ist unser Kerngeschäft. Umso mehr freue ich mich, dass wir Gitta für uns gewinnen und mit ihr die Themen People und Culture im Geschäftsführungsteam verstärken. Sie ist die ideale Besetzung für uns und hat bereits mehrfach nachgewiesen, dass sie es versteht, Organisationsstrukturen und Talente auf die spezifischen Anforderungen eines dynamischen Branchenumfelds auszurichten“, erklärt CEO Handel.

Dentsu Aegis Network hat hierzulande seine Zentrale in Wiesbaden.