%%%Vanessa Bouwman hat heute ihren letzten Tag bei We Are Social%%%



Bisherige Geschäftsführerin Vanessa Bouwman (Foto: We Are Social)

Managing Director Vanessa Bouwman hat heute ihren letzten Tag bei der Münchner Agentur We Are Social. Sie zieht es in die Schweiz, wo sie mit ihrem Ehemann das eigene Familienunternehmen führen wird. Roberto Collazos Garcia, mit dem sie vor zwei Jahren die Führung von We Are Social übernommen und das Wachstum stark vorangetrieben habe, bleibt auf seinem Posten. "Es fällt mir wirklich schwer, die Arbeit bei We Are Social und das fantastische Team hinter mir zu lassen. Einen herzlichen Dank, an alle, die mich stets begleitet und unterstützt haben“, kommentiert Bouwman ihren Ausstieg.

Zum Ausgleich kommen Ruben van Eijk und Anatol Vetters ins Team. van Eijk soll ab sofort als Creative Director "die Kreation in München mit exzellenten Ideen rocken". Vetters ist Client Services Director und kennt We Are Social bereits: Nachdem er von 2011 bis 2015 als Account Director in der Agentur tätig war, kehrte er im vergangenen Jahr als Research und Insight Director zurück. Zuletzt war Jobhopper Vetters bei der Content-Marketing-Agentur brand spiders beschäftigt und hatte bei Territory webguerillas als Head of Social Communications Station gemacht.

Der gebürtige Holländer Ruben van Eijk arbeitete bis vor kurzem bei der zum Dentsu Aegis Network gehörenden Digitalagentur Your Social. Dort war er mehrere Jahre als Creative Director in den Niederlanden und Dubai beschäftigt und baute in dieser Zeit inhouse ein Produktionsstudio auf. Davor stand van Eijk bei Redhotminute als Digital Strategist unter Vertrag.

We Are Social agiert international mit über 700 Mitarbeitern an den Standorten New York, London, Paris, Mailand, München, Berlin, Singapur, Shanghai, Peking und Sydney. Zu den Auftraggebern in Deutschland zählen unter anderen Audi, Cisco, Google, Liebherr, Perform Group und VW Financial Services.

We Are Social Deutschland