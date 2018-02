%%%Veit Dengler tritt in die Geschäftsleitung der Bauer Media Group ein%%%

Veit Dengler, 49, wird am 1. April 2018 Mitglied der Geschäftsleitung der Bauer Media Group, Hamburg. Verlegerin Yvonne Bauer komplettiert mit der Berufung von Dengler die Umstrukturierung der Geschäftsleitung. Ende September 2017 war dort Andreas Schoo ausgeschieden. Er geht bekanntlich zur Funke Mediengruppe. Dengler verantwortete in seiner internationalen Karriere verschiedene Spitzenpositionen, unter anderem bei McKinsey und Dell. Zuletzt richtete er als CEO die Schweizer NZZ-Mediengruppe unternehmerisch neu aus.

Mit der Umstrukturierung der Bauer-Spitze soll insbesondere der globalen Ausrichtung des Medienhauses Rechnung getragen werden. Der Konzern hat seine internationalen Aktivitäten unter der Verlegerin Yvonne Bauer deutlich ausgebaut und erwirtschaftet heute zwei Drittel ihres Umsatzes im Ausland.

Yvonne Bauer: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Veit Dengler. Mit ihm haben wir einen vielseitigen und international erfahrenen Top-Manager an Bord geholt, der die Geschäftsleitung mit seiner Erfahrung optimal ergänzt und neue Impulse in unseren Märkten setzen wird. Die Dynamik, mit der er bei seinen bisherigen Stationen Projekte umgesetzt hat, ist gerade im Hinblick auf die Entwicklung neuer Geschäftsfelder ein echter Gewinn für unser Haus. Jetzt sind wir in der Konzernspitze perfekt aufgestellt. Ich freue mich auf die Herausforderungen der kommenden Jahre und bin überzeugt, dass wir mit dem neuen Führungsteam unsere Stärken als breit aufgestellter, international agierender Player noch besser ausspielen werden."

Zur Konzerngeschäftsleitung gehören neben Yvonne Bauer seit 2013 Jörg Hausendorf, 53, seit 2015 Witold Wozniak, 49, seit 2017 Harald Jessen, 46, sowie nun ab April 2018 Veit Dengler.