%%%Cornelius Welp und Christian Schlesiger lösen Astrid Maier bei der 'Wirtschaftswoche' ab%%%

Die zur Handelsblatt GmbH gehörende 'Wirtschaftswoche', Düsseldorf, gibt eine Reihe von Personalwechsel bekannt: Cornelius Welp ,46, und Christian Schlesiger, 45, übernehmen fortan als Doppelspitze die Leitung des Ressorts Unternehmen und Märkte. Sie folgen auf Astrid Maier, 42, die in der Position der Chefreporterin zukünftig an der Entwicklung eines neuen Formats des Verlages mitwirken wird und die Produktentwicklung mitverantworten wird.

Zudem wird Varinia Bernau, 37, neue Leiterin des Ressorts Innovation und Digitales und löst damit Astrid Maier ab, die diese Position bislang ebenfalls verantwortete. Bernau war bislang als stellvertretende Leiterin des Ressorts tätig.

Eine weitere Veränderung gibt es im Ressort Blickpunkte: Der bisherige Ressortleiter Sven Prange, 35, wechselt in die neu geschaffene Position des Redaktionsleiters, in der er künftig gemeinsam mit Astrid Maier für das neue

Format innerhalb der 'Wirtschaftswoche'-Familie tätig sein wird. SeineNachfolge tritt seine bisherige Stellvertreterin Melanie Bergermann, 38, an. Stellvertretende Ressortleiter werden Simon Book und

Jens Konrad Fischer.

Schlesiger ist seit 2006 für die 'Wirtschaftswoche' tätig. Seit 2013 berichtet er als Hauptstadtkorrespondent aus Berlin. Zuvor arbeitete der studierte Volkswirt als Redakteur beim Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr. Dort war er in den Redaktionen von 'Financial Times Deutschland, 'Börse Online und Capital tätig war.

Welp gehört der Zeitung seit Ende 2000 an. Zunächst war er unter anderem Redakteur im Ressort Management und Karriere in Düsseldorf, seit 2007 übernahm er die Position des Korrespondenten im Frankfurter Büro. Seit Mitte

2016 war der ausgebildete Jurist und Journalist als stellvertretender Ressortleiter

für das Ressort Unternehmen und Märkte zuständig.



Beat Balzli, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, über die personellen Wechsel: "Ich freue mich, dass wir mit Melanie Bergermann, Christian Schlesiger und Cornelius Welp erfahrene Reporter aus den eigenen Reihen für die Leitung der beiden großen Ressorts gewinnen konnten. Sie verfügen über langjährige Expertise in der Unternehmensberichterstattung und ein breit gefächertes Netzwerk an Kontakten. Mit Varinia Bernau haben wir darüber hinaus eine ausgewiesene Kennerin von digitalen Wirtschaftsthemen, die unsere Leserinnen und Leser regelmäßig über die neuesten Trends, Maßnahmen und Initiativen zur digitalen

Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft informieren wird."