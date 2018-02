%%%Markus Mühleisen wird Deutschland-Chef von Arla Foods %%%

Bei der Molkereigenossenschaft Arla Foods steht ein Geschäftsführerwechsel an: Markus Mühleisen, 51, wird zum 1. März 2018 neuer Geschäftsführer und Group Vice-President Germany. In dieser Funktion verantwortet er das gesamte Geschäft von Arla Foods in Deutschland und Österreich. Mühleisen kommt vom Lebensmittelkonzern General Mills (u.a. Häagen-Dazs, Yoplait Joghurt, Knack & Back), wo er zuletzt als Managing Director Northern Europe tätig war. Vor seiner Zeit bei General Mills arbeitete er acht Jahre in unterschiedlichen Führungspositionen bei Nestlé Cereals in Frankfurt am Main und in Asien.

Mühleisen folgt bei Arla Foods auf Winfried Meier, 53. Dieser wird Arla Foods zum 30.4.2018 verlassen.