%%%Marco Tümmler übernimmt Geschäftsführung bei Gaggenau Hausgeräte%%%

Marco Tümmler wird zum 1. August 2018 Geschäftsführer der zur BSH Hausgeräte GmbH, München, gehörenden Gaggenau Hausgeräte GmbH. Er folgt auf Peter Bruns, der die Position seit 2006 innehat und dann nach knapp 30-jähriger Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand tritt. Tümmler bringt langjährige Erfahrungen aus verschiedenen Positionen im Vertrieb für die Hausgerätemarke Siemens mit. Seit 2006 ist er als Vertriebsleiter für den Möbel- und Küchenfachhandel in Deutschland verantwortlich. Diese Rolle übernimmt im August Daniel Engelhard. Er war zuletzt als Geschäftsleiter für Bosch Großgeräte in Österreich tätig und übergibt seine Aufgaben an Stefan Regel.