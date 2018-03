%%%Ehemaliger Nestlé-Marketer Wöbcke wird Chief Marketing Officer von Brita%%%

Lars Wöbcke, 54, ist seit heute (1.3.) Chief Marketing Officers (CMO) der Brita-Gruppe, Taunusstein, und verantwortet in der neu geschaffenen Position international das Marketing sowohl für die Dachmarke Brita als auch für die verschiedenen Produktsegmente im B2C- und B2B-Geschäft. Zudem wurde er in das Executive Board des Unternehmens berufen. Wöbcke war bei dem Anbieter von Wasserfiltern für den Haushalt und Filterlösungen für den Einsatz in Großgeräten der Gastronomie und Hotellerie sowie Getränkeautomaten bisher als freier Berater tätig. Zuvor fungierte er bis Herbst 2016 als Communication & Corporate Marketing Director der Nestlé Deutschland AG mit Sitz in Frankfurt am Main. Weitere berufliche Stationen waren Warsteiner, Pepsi-Lipton Tea Partnership in den USA, Lipton und Langnese-Iglo.