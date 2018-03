%%%Ex-Daimler-Mann Oliver Eck geht als General Manager zu kapacht%%%

Heute zum 1. März 2018 kommt Oliver Eck als neuer General Manager zu kapacht nach Frankfurt. Dort verantwortet er den BTL-Etat von Seat Deutschland und ein Team von rund 30 Mitarbeitern. Eck löst damit Giovanni Speranza ab, der sich neuen Herausforderungen stellen will. Eck ist ein Auto-Profi: Nach seinem Start bei der Fiat Automobil AG war der Betriebswirt mit den Schwerpunkten Marketing und Internationales Management bei der Daimler AG in unterschiedlichen Positionen in Vertrieb, Marketing, Produktmanagement und Brandmanagement tätig.

Seit 2014 kümmerte er sich als Leiter Media Management um die Konzeption, Beauftragung, Umsetzung und Kontrolle "aller" medialen Maßnahmen der Daimler AG in Deutschland. "Wir sind sehr stolz, dass wir mit Oliver Eck ein echtes Schwergewicht der Auto- und Werbebranche für uns gewinnen konnten“, erklärt Agentur-GF Andreas Poulionakis.

Nach Jahren der Verantwortung auf Kundenseite freut Eck sich nun auf den "großen Gestaltungsspielraum" und das Entwicklungspotenzial bei kapacht. Dabei begeistere ihn vor allem das Konzept der Customized Agency: "Mit steigender Komplexität der Marketing- und Kommunikationsaufgaben ist es für viele große Unternehmen enorm hilfreich, die Vielzahl der externen Dienstleister zu reduzieren und Budgets, Aufgaben und Knowhow in einer einzigen Agentur zu konsolidieren und eng an den Kunden zu binden“, so Eck.

kapacht wird von den Geschäftsführern Poulionakis und Klaus Burghauser geleitet und gehört zur DDB Worldwide Group. Mit rund 250 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt und Wolfsburg ist kapacht nach dem Prinzip der maßgeschneiderten Agentur "immer exklusiv und vor Ort" für Volkswagen (2009), Deutsche Telekom (2012) und SEAT (2014) tätig.