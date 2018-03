%%%Dr. Marc Schumacher steigt zum Managing Partner bei Liganova auf %%%

Drei Jahre nach dem Eintritt von Dr. Marc Schumacher als Managing Director bei den Kommunikationsagenturen Liganova The BrandRetail Company und Zeitgeist Group, ist er nun geschäftsführender Gesellschafter der beiden Unternehmen mit Zentrale in Stuttgart. Gemeinsam mit Unternehmensgründer Vincent Bodo Andrin soll er Liganova zum führenden Dienstleister für globale Lifestyle Marken ausbauen.



Seit dem Einstieg von Schumacher als Managing Director im Mai 2015, wurde die Kombination aus interdisziplinären Experten und spezialisierten Kundenteams ausgebaut. Er startete seine Karriere in der Fashion-Industrie bei Hugo Boss und Breuninger. Zuvor arbeitet er als Chief Retail Officer und Member of the Board bei der Tom Tailor Gruppe. Neben seiner Funktion als geschäftsführender Gesellschafter von Liganova ist er auch Keynote-Speaker sowie Dozent an der HHL Leipzig Graduate School of Management.



Zur Liganova Gruppe mit ihren 350 Mitarbeitern an den Standorten in Stuttgart, Berlin und San Francisco, gehören auch die Firmen Ligaproduction und Liga:Digital. Die Liganova Gruppe gehört wiederum zur Zeitgeist Group.