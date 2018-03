%%%Von Dyson zu Kneipp: Schmidt ist neuer CEO beim Naturheilkundeprodukte-Hersteller%%%

Bei der Kneipp-Gruppe mit Sitz in Würzburg hat Alexander C. Schmidt bereits Anfang Februar die Geschäftsführung übernommen, nachdem er im Dezember 2017 in die Geschäftsführung des Herstellers von Naturheilkundeprodukten eingestiegen war. der 47-Jährige war zuletzt seit 2015 beim britischen Technologieunternehmen Dyson als Managing Director für das DACH-Geschäft verantwortlich. Seine Laufbahn dort begann er Mitte 2012 als Deutschland-Geschäftsführer. Davor arbeitete Schmidt über 15 Jahre lang in verschiedensten Marketing- und Vertriebspositionen bei Procter & Gamble. Dazu zählte die globale Verantwortung für das Braun Haarpflege- und Styling-Geschäft.

Schmidts Vorgänger bei Kneipp, Christoph Hirschmann, verlässt das Unternehmen aus persönlichen Gründen.