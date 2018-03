%%%Stefan Voswinkel übernimmt stellvertretende Chefredaktion Auto der 'Bild'-Gruppe%%%

Die 'Bild'-Gruppe beruft Stefan Voswinkel, 41, zum neuen stellvertretenden Chefredakteur des Segments Auto. Zuvor war Voswinkel seit 2016 Ressortleiter Auto bei 'Bild'. In seiner neuen Funktion berichtet er an Tom Drechsler, 53, Chefredakteur des Kompetenzcenters Bild Auto. In diesem Bereich sind die redaktionellen Autothemen markenübergreifend in Print und Digital für alle Titel der 'Auto Bild'-Gruppe und die Autoressorts von 'Bild', 'Bild am Sonntag' und 'B.Z.' gebündelt.

Voswinkel begann seine journalistische Laufbahn nach dem Volontariat im Jahr 2009 bei 'Auto Bild'. Nach Abitur und Bundeswehr absolvierte Voswinkel zunächst eine Ausbildung zum Industriekaufmann und studierte anschließend VWL und BWL.