%%%Jung von Matt bestätigt Robert Andersen als Geschäftsführer von Next Alster%%%

Nachdem 'new business' bereits am Wochenende über die neue Geschäftsführung von Jung von Matt/Next Alster berichtete, bestätigt die Hamburger Agentur nun die Rückkehr von Robert Andersen, 42. Nach knapp zwei Jahren bei Leo Burnett in Frankfurt wird er ab dem 1. Juli 2018 gemeinsam mit Jens Pfau (Kreation) und Peter Ströh (Beratung) wird er als Geschäftsführer das digitale Produkt der Agentur kreativ-konzeptionell vorantreiben. Das zukünftige Team von Andersen betreut u.a. Kunden wie Adelholzener/ Active O2, Douglas, Vodafone sowie Saturn.

Bei Leo Burnett wirkte Andersen als Executive Creative Director und Mitglied der Geschäftsführung vor allem für die Kunden Samsung und 1&1. Als Experience Designer steht er für kreative Durchdringung an allen Touchpoints. Mit seinen Konzepten rollt er den Sales Funnel von hinten auf und bringt kreativen Ehrgeiz dorthin, wo zuvor nur Best-Practice herrschten. Andersen trieb die digitale Transformation von Leo Burnett voran. Die Agentur ist inzwischen auf Platz 3 im BVDW-Ranking im Bereich digitale Kreation. In der Glashüttenstraße trifft Andersen auf alte Bekannte, da er bereits zwischen 2011 und 2016 als Creative Director bei Jung von Matt/Next das digitale Geschäft der Agentur mit gestaltete.

In der Beratung von Jung von Matt/Next Alster kündigt sich ebenfalls eine Veränderung an: Beratungsgeschäftsführer Stefan Mohr verlässt die Agentur Ende August nach achteinhalb Jahren, um sich an anderer Stelle neuen Herausforderungen zu stellen. Peter Figge, Vorstand Jung von Matt, sagt: "Wir bedanken uns bei Stefan für die Energie, mit der er geholfen hat, die digitale Beratungskompetenz von Jung von Matt auf tragfähige Säulen zu stellen und wünschen ihm für seine persönliche sowie berufliche Zukunft das Allerbeste."