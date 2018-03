%%%Nicole Besse ist Sales & Marketing Manager bei Belano Medical %%%

Nicole Besse, 47, hat als Sales & Marketing Manager bei der Belano Medical AG mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin angeheuert. Die gebürtige Französin kommt von der CP Gaba GmbH in Hamburg, wo sie zuletzt als Head of Dental den Vertrieb von Marken wie Colgate, Meridol, Aronal und Elmex verantwortete. Besse hat nach einer Ausbildung zur Arzthelferin und zur Medizinisch-Technischen Laborassistentin zunächst als Pharmareferentin bei den Unternehmen Lilly, Ventiv Health, Pharmacia und Bioglan gearbeitet. Im Jahr 2003 wechselte sie zum Hersteller für Mundhygiene-Produkte Sunstar Butler und später zu Discus Dental (heute Philipps).

Bei Belano soll Besse vor allem den weiteren Vertrieb der auf natürlichen Probiotika basierenden Pflegeserie "ibiotics" verstärken. In den kommenden Wochen will das Unternehmen den Vertrieb der eigenen Produkte personell weiter verstärken, dafür wurden weitere neue Stellen geschaffen.