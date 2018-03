%%%Schipper Company installiert Quartett für Kreativdirektion%%%



Das neue Kreativ-Quartett bei Schipper Company (v.l.): Eva-Maria Lickert, Michael Schlykow, Sabrina Patzek und Kristin Happel-Gnangui (Foto: Schipper Company)

Seit Januar 2017 leitet Frank Bannöhr die Kreation in der Geschäftsführung bei der Hamburger Agentur Schipper Company und hat nun einige strukturelle Umbauten vorgenommen. Er stärkte sein Team gleich in vierfacherweise: durch internen Verantwortungsausbau und einen neuen Kopf. Neu an Bord kommt Michael Schlykow als Creative Director Digital. Zudem stärken Eva-Maria Lickert, Sabrina Patzek (beide Design) und Kristin Happel-Gnangui (Text) die Kreativdirektion.



Ab sofort unterstützt Schlykow zusammen mit Lickert maßgeblich die Arbeit auf dem Gründungskunden dm-drogerie markt. Schlykow kommt von strg, wo er als Creative Direktor Kunden wie LG, Hawesko, Hapag Lloyd, Eucerin oder Adidas betreute. Lickert wechselte im vergangenen Jahr vom Frankfurter Standort nach Hamburg als Creative Director. Zuvor war sie lange bei Saatchi & Saatchi, wo sie unter anderem für P&G, Merck, Friesland Campina, Fraport oder ATU arbeitet.

Neben Schlykow und Lickert sollen auch Happel-Gnangui und Patzek die Kreativdirektion breiter aufgestellen. Happel-Gnangui ist nach Stationen bei BBDO, TBWA, Draft FCB in Hamburg und Paris, seit 2014 als Senior Copywriter bei Schipper Company. Sie arbeitete unter anderem für Mars, Funny frisch, Brigitte, Nivea und L’Oreal. Patzek kam über Jung von Matt, AKQA Amsterdam und Kolle Rebbe im Herbst 2016 als Senior Art Director zu Schipper Company. Sie arbeite unter anderem für 'Bild', Heineken, Mini, Google oder Netflix. Beide sind unter anderem kreativ federführend für Kunden wie Roller, Kodak, Hannoversche Versicherung, Hymer und Veganz verantwortlich.



"Impulse von außen sind wichtig. Ebenso wie das Erkennen von bestehenden Talenten. Die Nominierung von drei Leistungsträgern innerhalb der bestehenden Mannschaft ist auch ein starkes Signal nach Innen", kommentiert Frank Bannöhr die personellen Entwicklungen. Neben Bannöhr gehören auch Agenturgründer Michael Schipper und Marc Schüling (CSO) zur Geschäftsführung. Im vergangenen Jahr ging die Mit-Geschäftsführerin Sylivia Endres von Bord. Heute soll sie die Inhouse-Werbeagentur von Jako-o leiten.