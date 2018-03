%%%Meggle: Marcus Hormuth und Matthias Oettel neu in den Vorstand %%%

Bei der Wasserburger Molkerei Meggle sind Marcus Hormuth, 47, und Matthias Oettel, 52, zum 1. März neu in den Vorstand berufen worden. Hormuth übernimmt die Verantwortung für den Bereich Funktionale Produkte, Oettel für den Bereich Consumer Products. Die beiden Vorstände sind in ihrem jeweiligen Fachbereich verantwortlich für Vertrieb, Marketing und Entwicklung.

Hormuth war bereits von 2000 bis 2013 bei Meggle tätig. Er startete seine Karriere dort als Verkaufsleiter am Firmensitz, anschließend gründete und leitete er die Standorte in Singapur und in White Plains (USA). Dann wechselte er zur Street One GmbH, wo er als internationaler Verkaufsleiter fungierte. Oettel war bis zuletzt bei der Zott SE & Co. KG als Director Sales & Marketing unter anderem für die Ländergruppe DACH sowie für Nord-, West-, und Südeuropa verantwortlich. Zuvor war er bei der Bel Deutschland GmbH, der Nöm International AG in Österreich und der Danone GmbH tätig.