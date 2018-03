%%%Sebastian Hupf räumt bei Wavemaker schon wieder seinen Posten%%%

Überraschend tritt bei der neuen Mediaagentur Wavemaker Germany Sebastian Hupf von seinem Posten als CEO zurück. Hupf soll innerhalb der Gruppe, also GroupM, neue Aufgabe erhalten und macht damit Platz für Matthias Brüll, der künftig als Chairman und CEO für Wavemaker DACH firmieren wird. Diese Änderung gilt ab sofort und umfasst auch die Entscheidung, dass Brüll zunächst Global Chief Product Officer von Wavemaker bleibt – so lange bis ein Nachfolger für diesen Posten benannt ist. Brüll wird wie bisher an Tim Castree berichten, Wavemakers Global CEO.

Wavemaker entstand zum Jahreswechsel aus den Media-Networks MEC und Maxus, die beide zu GroupM bzw. WPP gehören.