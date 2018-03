%%%GF Bärbel Wernekke komplettiert Führungsteam von Vizeum%%%



Bärbel Wernekke arbeitete früher schon bei Vizeum-Schwester Carat (Foto: Vizeum)

Vizeum Deutschland holt Bärbel Wernekke als Geschäftsführerin in das Führungsteam unter der Gesamtverantwortung von Karin Libowitzky. Damit komplettiert Wernekke zukünftig das vierköpfige Führungsteam in Deutschland. Mit Wirkung zum 01. Mai 2018 startet sie in ihrer neuen Rolle, agiert vom Standort Hamburg heraus und soll die strategischen Transformations- sowie operativen Unternehmensthemen mitgestalten.

Ihre Karriere hat Wernekke im Mediageschäft bei Carat Hamburg/München und Mediaplus begonnen. Eine weitere Station war ihre Rolle als stellvertretende Chief Sales Officer bei G+J e|MS, wo sie das Wachstum des Vermarkters "maßgeblich" mitgestaltet hat, so Vizeum. Zuletzt war sie innerhalb der Customer Sucess Group bei Salesforce.com für Unternehmen beratend als Business Architect tätig.

Vizeum wurde 2003 als Teil des Dentsu Aegis Network gegründet und agiert weltweit in 57 Märkten. Hierzulande werden an den Standorten Wiesbaden, Hamburg und Düsseldorf Kunden wie Ferrero, Burger King, Warsteiner, H&M, Panasonic oder Shiseido betreut.