%%%Björn Neugebauer hat bei 19:13 als ECD angefangen%%%

Anfang dieser Woche hatte 'new business' darüber berichtet, dass die Münchner Werbeagentur 19:13 ein umfangreiches Paket beim Premium-Autohersteller Daimler betreut ( hier mehr ). Hier ein Nachtrag zu den neuen Mitarbeitern von 19:13. Anfang des Jahres kam Björn Neugebauer als Executive Creative Director an Bord. Er verantwortet zusammen mit Geschäftsführer Kreation Michael Meyer den kreativen Output. Neugebauer bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Konzeption und Kreation digitaler Marken-Erlebnisse mit – unter anderem dank Stationen bei Jung von Matt, Grabarz & Partner, Kolle Rebbe und Interone. Dabei betreute der Texter z.B. Lufthansa, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Ikea und Edeka. Zuletzt war er auf Kundenseite bei BMW / Mini für die "Brandshaper-Themen" Living, Fashion und Lifestyle verantwortlich. In seiner Laufbahn wurde er mit ca. 60 nationalen und internationalen Kreativ-Awards ausgezeichnet, lobt ihn sein neuer Arbeitgeber.