%%%Vogel Business Media ernennt Matthias Bauer zum Sprecher der Geschäftsführung%%%

Der Fachmedienverlag Vogel Business Media mit Sitz in Würzburg hat Matthias Bauer, 36, zum Sprecher der Geschäftsführung berufen. Brand wird gemeinsam mit seinen Geschäftsführerkollegen Florian Fischer und Günter Schürger die Neuaufstellung des Unternehmens verantworten. Im Rahmen des Strategiekonzepts 'Vogel 2022' soll das Medienhaus mit sieben Standorten in Deutschland und zwölf internationalen Unternehmen sowie Beteiligungen zu einem Fachkommunikationsdienstleisters weiterentwickelt werden.

Im Laufe des Jahres 2018 sind weitere Maßnahmen geplant: So arbeitet das Team um Matthias Bauer an einer neuen Corporate Identity. Darüber hinaus ist der Start eines neuen Mediums zur digitalen Transformation im Mittelstand angedacht.

"Unser Haupt-Asset ist der Qualitätsjournalismus unserer rund 100 etablierten Fachmedienmarken, die in den rund 20 Branchen ein hohes Renommee und Vertrauen genießen und damit ein Garant für den direkten Branchenzugang sind", sagt Matthias Bauer, Sprecher der Geschäftsführung von Vogel Business Media. "So helfen wir unseren Kunden den Kommunikationsmix perfekt zu spielen und dabei auch die digitale Transformation in den Unternehmen zu befördern.“

Vogel Business Media ist ein Verlagshaus mit jeweils rund 100 Fachzeitschriften, Webportalen, Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten.