%%%Christian Hodbod wird Director Strategy bei Buddybrand %%%

Christian Hodbod, 43, erweitert als neuer Strategy Director die mittlere Führungsebene bei der Berliner Digital-Agentur Buddybrand. In der neugeschaffenen Position übernimmt er die Leitung und den Auf- und Ausbau des Strategie- und Performance-Bereichs. Zudem soll er das Neukundengeschäft verstärken.

Hodbod hat in der Vergangenheit an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung, Strategie, Performance und Social-Media-Kommunikation sowohl auf Agentur- als auch auf Kundenseite gearbeitet, etwa als selbstständiger Digital Strategist & Consultant, als Director of Strategy bei DigitasLBi in Berlin (Leitung Digital-Strategie-Entwicklung und Neukundengeschäft), als Senior Social Media Manager bei Swisscom in der Schweiz (Entwicklung der B2B-Social Media-Strategie und das Performance Management) oder als Senior Berater bei Torben, Lucie und die gelbe Gefahr in Berlin. Bei letztgenannter Station war Hodbod für digitale Markenführung, Social Media und Projektleitung in den Bereichen Digitale Transformation, Social CRM und Content Strategien für Kunden wie Swisscom, Lufthansa Miles & More, Hansgrohe, Payback und Wrigley zuständig. Außerdem bringt der Stratege sein Fachwissen als Gutachter für Fachbeiträge im Journal 'Marketing Review St. Gallen' ein.