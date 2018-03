%%%Sven Küster geht als GF bei Plan.Net Berlin an Bord%%%



Plan.Net-Chef Klaus Schwab (links) engagiert Sven Küster als Kreativ-GF für den Standort Berlin - (Foto: Plan.Net)

Deutschlands führende Digital-Agentur-Gruppe, die Serviceplan-Tochter Plan.net, holt für den Standorten Berlin den Top-Kreativen Sven Küster ins Haus. der 47-jährige Küster, der zuletzt in Diensten der SYZYGY-Tochter Hi-Res! den Standort Berlin von null auf nunmehr 80 Köpfe aufgebaut hat, steigt im Range eines Geschäftsführers bei Plan-Net ein und leitet künftig das Kreativ-Team in Berlin. Vor seiner Hi-Res!-Zeit war er von 2007 bis 2012 für Razorfish in Berlin als GF aktiv und hat auch dieses Büro aufgebaut. Der mehrfach ausgezeichnete Diplom-Kommunikationsdesigner und Cannes-Preisträger startete seien berufliche Laufbahn bei den Argonauten in München.

"Die kreative Power der Gruppe – Plan.Net war dieses Jahr zum vierten Mal Nummer eins im Kreativranking – gepaart mit der Vielzahl an Kompetenzen, die es in einer Agentur dieser Größe gibt, haben mich absolut überzeugt", so Sven Küster, Geschäftsführer Plan.Net Berlin. "Ich freue mich auf die Möglichkeiten, die diese Konstellation bietet und darauf, mit der Marke Plan.Net in Berlin in die Offensive zu gehen."

Klaus Schwab, Geschäftsführer und Partner der Plan.Net Gruppe, über den Ausbau des Standorts: "Nach der Etablierung von Plan.Net UX in Hamburg und der Eröffnung des Plan.Net Innovation Studios in München treiben wir konsequent den weiteren Ausbau unseres Angebots als Partner für Erfolg und Zukunftsfähigkeit im digitalen Zeitalter voran. Mich freut besonders, dass wir Sven Küster für die Plan.Net Gruppe gewinnen konnten. Wir haben in der Vergangenheit bereits erfolgreich zusammengearbeitet und für mich ist er einer der kreativen Köpfe Deutschlands, der nicht nur weiß, was eine Marke ausmacht, sondern es perfekt versteht, diese im digitalen Raum zu inszenieren und erlebbar zu machen."