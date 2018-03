%%%It Works: Tobias Baumann kommt als neuer Head of Finance%%%



Das neue It Works-Führungs-Trio: Tobias Baumann (Head of Finance), Bernd Rabsahl (CEO) Lars Kirschke (Chief Product Officer)

Bei der Agentur-Gruppe It Works mit Stammsitz in Düsseldorf verstärkt seit Anfang März der 38-jährige Tobias Baumann das Management-Team um CEO Bernd Rabsahl, der Ende 2017 die Nachfolge des bisherigen CEOs und Agentur-Gründers Thomas Toporowicz antrat. Toporowicz grüßt nun als Vorsitzender des Beirats. Tobias Baumann kommt von der Jochen Schweizer GmbH aus München, wo seit 2012 als kaufmännischer Leiter aktiv war. Im Dezember 2017 hatte der 52-jährige Lars Kirschke, bis dato in Top-Positionen bei der GroupM in Düsseldorf aktiv, bei It Works die neugeschaffene Position des Chief Product Officers übernommen.

It Works zählt zu den führenden unabhängigen Agenturen für Public Media (u. a. Out of Home-Medien) und deckt mit der Service-Palette von Markt- / Medien-Forschung, Geo-Marketing sowie Digital und OoH ein breit gefächertes Angebot für Werbung-Treibende sowie für Agenturen ab.