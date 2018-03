%%%Mindshare engagiert Alexandra Ebert-Wudi als Head of Human Resources & Marketing%%%

Der Wettbewerb um "Brain" und die "Marken-Pflege" gewinnt auch im Bereich der Media-Agenturen stark an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund hat Katja Anette Brandt, CEO D-A-CH bei der WPP-Tochter Mindshare in Frankfurt, die 38-jährige Marketing- und Personalentwicklungs-Expertin Alexandra Ebert-Wudi für die Bereiche Human Resources und Marketing an Bord geholt. Sie ist für alle Standorte in Deutschland zuständig. Der Fokus ihrer Arbeit liegt auf dem Ausbau der HR-Unit mit einem starken Fokus auf Talent Management sowie der weiteren Schärfung der Agenturpositionierung, dem Employer Branding und der internen und externen Unternehmenskommunikation von Mindshare.

Sie kommt von der Dentsu-Aegis-Gruppe aus Wiesbaden, wo sie als Carat-Managerin Kunden wie Mondelez und Mattel betreute. Davor stand sie als der Red-Bull-Pay-roll und kümmerte sich um den Bereich Media. Parallel dazu begleitete sie auch Change-Prozesse wie den Aufbau der Sales-Struktur im Gastro-Sektor.

"Unsere Branche befindet sich in einem dynamischen Umbruch und das wird sich absehbar nicht ändern. Durch die kontinuierlichen technischen Verbesserungen und Veränderungen verändern sich natürlich auch Marketing, Kommunikation und Media fortwährend. Dafür brauchen wir eine völlig neue Herangehensweise im Personal Management, um unsere Mitarbeiter zu gewinnen, kontinuierlich zu entwickeln und auszubilden. Es ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, unsere Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen", erklärt Katja Anette Brandt.