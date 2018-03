%%%Martin Studemund kommt für Tribal zu DDB%%%



Martin Studemund (Foto: DDB)

Mit der Revitalisierung von Tribal verstärkt sich DDB am Hamburger Standort mit Martin Studemund, 39, als neuem Executive Director Digital. Unter der Leitung von Dr. Jochen Spoehrer, Managing Director in Hamburg, wird der gebürtige Rostocker insbesondere das Digitalgeschäft für den Kunden Volkswagen betreuen. Studemund bringt über zwölf Jahre Erfahrung in der Umsetzung von digitalen Brand-Kampagnen und Lösungen mit. Die vergangenen zwei Jahre war er bei Kolle Rebbe in Hamburg als Executive Director Digital übergeordnet für das Digitalgeschäft der Agentur zuständig. In dieser Rolle führte er die Etatverantwortung von Telefónica O2.

Zuvor war Studemund über zehn Jahre bei der BBDO-Tochter Interone tätig. Hier steuerte er in der Funktion als Client Service Director Digitalprojekte für Kunden wie BMW, Continental, C&A, Migros und Telefónica O2. Ab 2013 übernahm Martin Studemund als Director Business Development die standortübergreifende Neugeschäftsentwicklung und ab 2014 außerdem als General Manager die Standortleitung von Interone in Hamburg.

