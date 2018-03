%%%Ralf Kuttruff wird CFO bei Ketchum, Anja Rechtsteiner leitet das Hauptstadtbüro%%%



Anja Rechtsteiner und Ralf Kuttruff sind neu bei Ketchum Pleon (Foto: Ketchum Pleon)

Die PR-Agentur Ketchum Pleon mit Deutschland-Zentrale in Düsseldorf, zu der die Agenturen Brandzeichen und Emanate gehören, begrüßt im April zwei Neuzugänge: Ralf Kuttruff wird neuer CFO und Anja Rechtsteiner Leiterin des Berliner Standorts von Ketchum Pleon. Kuttruff tritt damit die Nachfolge von Dr. Horst Wettlaufer an, der sich mit 66 Jahren aus dem Berufsleben zurückzieht. Kuttruff wird als CFO Mitglied des Executive Boards von Ketchum. Zuvor war der 47-Jährige seit 2014 als Chief Financial Officer bei der Häberlein & Mauerer AG tätig. Davor hatte er als CFO bzw. Finance Director bei der Booming GmbH sowie bei Heye/DDB gearbeitet.

Anja Rechtsteiner tritt zum 15. April ihre neue Tätigkeit als Leiterin des Berliner Büros von Ketchum Pleon an. Die 38-Jährige war zuvor bei fischerAppelt tätig.

Zum Abschied von Wettlaufer sagt Dr. Sabine Hückmann, die seit Februar neue CEO von Ketchum in Deutschland ist: "Nach sieben erfolgreichen Jahren bei uns zieht sich Horst Wettlaufer nun aus dem Berufsleben zurück. Ich danke Horst – auch im Namen des gesamten Führungsteams – sehr herzlich. Er hat unsere Agenturen und ihre Aufstellung wesentlich geprägt und bereichert. Vor allem haben wir von seiner Weitsicht und Erfahrung aus dem internationalen Werbe- und Kommunikationsagenturen profitiert."