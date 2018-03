Trauer um den Ex-Kollegen Ralf Wegner

Vergangene Woche ist der Hamburger Fachjournalist Ralf Wegner in der Nacht von Donnerstag zu Freitag nach längerer Krankheit im Alter von 61 Jahren verstorben. Als Ressortleiter Medien beim Branchendienst 'Text Intern' und Medien-Korrespondent des Frankfurter Fachblatts 'Horizont' hat sich der gelernte Verlagskaufmann und studierte Kommunikationswirt in der bundesdeutschen Medien-Szene einen Namen gemacht. Im Anschluss an seine Zeit als Medien-Redakteur war Ralf Wegner auch drei Jahre für unser Haus aktiv und arbeitete in der MARKENARTIKEL-Redaktion mit. Vor rund zehn Jahren zog er sich aus dem Medien-Bereich zurück und arbeitete als News-Redakteur für die Portale Kita.de und wireltern.de.

