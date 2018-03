%%%Andreas Schwabe wechselt von Blackwood Seven zu Boston Consulting%%%

Ab Anfang Mai 2018 wird Andreas Schwabe, bislang Chief Marketing Officer bei Blackwood Seven in München, auf der Pay-roll der Unternehmensberatung Boston Consulting Group stehen. Schwabe, der die von ihm gegründete Agentur Booming in die deutsche Blackwood-Seven-Operation eingebracht hatte und die Deutschland-Geschäfte bis November 2017 führte, beendet mit dem Eintritt bei Boston Consulting seine immerhin zwölf Jahre währende "Unternehmer-Zeit". Inzwischen werden die Deutschland-Geschäfte von Blackwood Seven von dem früheren 'Playboy'-GF Vernon von Klitzing geführt.