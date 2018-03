%%%Bissinger Plus: Susanne Grimm startet als Business Director%%%

Susanne Grimm, 34, steht seit Anfang März 2019 als Business Director auf der Pay-roll der Hamburger Content-Marketing-Agentur Bissinger Plus. Grimm, die von der Hamburger Digital-Agentur Medienwerft kommt, leitet künftig das Beratungsteam. Hier sind noch zwei weitere Zugänge zu melden: Vanessa Plum und Julia Schroer.

Die 28-jährige Plum kümmert sich als Senior Project Managerin am Standort Essen um die Kunden RAG-Stiftung und vivawest. Sie war davor bei der Kreativ-Agentur heureka in Essen tätig, wo sie Kunden wie Thyssenkrupp und GEMA betreute. Die 26-jährige Schroer verstärkt das Beratungsteam in Hamburg als Junior Project Managerin. Sie hat zuvor erste berufliche Erfahrungen bei L'Oreal und im Medien-Haus Emsland sammeln können.

Kim Alexandra Notz, Managing Partner bei Bissinger plus: "Susanne ist ein Volltreffer. Sie ist eine erfahrene Beraterin mit Fokus auf Digital-Strategie und -Projekte und bringt neben einer sympathischen Hands-on-Mentalität eine große Portion Unternehmergeist und Führungskompetenz mit."