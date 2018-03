%%%Richard Müller ist in die Geschäftsführung der Wawi-Gruppe eingestiegen%%%

Seit dem 1. März ist bei der Wawi-Gruppe in Pirmasens mit Richard Müller die 3. Generation am Ruder. Er wird sich in dem 1957 gegründeten Familienunternehmen (u.a. Schoko-Reis und Schoko-Wölkchen) um die Bereiche Finanzen, Produktion, Personal sowie die deutschen Tochterunternehmen kümmern. Richard Müller war zuletzt CFO von WeatherTec Services, München, wo er vier Jahre lang tätig war. Sein Vater, Wawi-Firmenchef Dr. Walter Müller, will sich in den nächsten Monaten vermehrt aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. Im Tochterunternehmen Wawi Euro GmbH mit den Marken Nappo und Moritz wird Richard Müller von den beiden Geschäftsführern Alexandra Serret und Martin Sobotta unterstützt.