%%%TUI stellt Kommunikation für Konzern-Airlines neu auf%%%

Der weltweit führende Touristik-Konzern TUI Group mit Stammsitz in Hannover hat Aage Dünhaupt, für die Leitung seiner Airlines-Kommunikation TUI Aviation und TUI fly Deutschland engagiert. Der 42-jährige Diplom-Kaufmann, der in Hamburg und Kiel BWL studierte, folgt bei TUI fly auf Jan Hillrichs, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen.

Dünhaupt kommt vom europäischen Luftfahrt-Verband Airlines for Europe (A4E) aus Brüssel, wo er seit Dezember 2015 für die Presse- und Medien-Arbeit verantwortlich zeichnete. Davor war er für rund ein Jahr Leiter der U-Kommunikation bei Air Berlin in Berlin. Dünhaupt startete seine berufliche Laufbahn 2001 als Referent für Kommunikation bei der Lufthansa Technik AG in Hamburg und war danach 14 Jahre für die Lufthansa-Gruppe in unterschiedlichen Führungspositionen im Bereich Presse + Kommunikation aktiv.

In seienr neuen Funktion berichtet Aage Dünhaupt zum einen an Thomas Ellerbeck, der als Mitglied des Group Executive Committees, weltweit für für die Bereiche Kommunikation, Politik und Nachhaltigkeit zuständig ist, und zum Anderen in Sachen TUI fly an Roland Keppler, den GF-Vorsitzenden von TUI fly.