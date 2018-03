%%%Anja Gröschel steigt als CEO bei Super an der Spree ein%%%



Neues Führungstrio (v.l.): Karsten Göbel, Anja Gröschel und Stefan Trabant (Foto: Super an der Spree)

Anja Gröschel steigt bei der Berliner Agentur Super an der Spree GmbH als CEO ein und verantwortet die Bereiche Beratung und Neugeschäft. Darüber hinaus wird sie unter dem Namen Super Cult ein neues Kommunikations-Angebot aufbauen. Die 40-Jährige führt die Agentur mit weiteren Standorten in der Schweiz und Österreich künftig gemeinsam mit den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern Karsten Göbel und Stefan Trabant.

Gröschel verfügt über mehr als 15 Jahre Beratungs- und Managementerfahrung in Marketing und Kommunikation und hat für Deutsche Bank, ProSiebenSat.1, Kabel Deutschland, Gute Laune TV, Deutsche Messe AG, IAA, Hannover Messe, Reemtsma, Meissen Porzellan, Frescobaldi, VDA, CDU und Bundesministerium für Gesundheit gearbeitet. Ihre Karriere begann sie in der BBDO-Gruppe. Weitere Stationen: Aperto, Zum goldenen Hirschen (dort arbeiteten die beiden Super-Chefs früher auch) und Blumberry. Parallel entwickelte Gröschel eigene Projekte an den Schnittstellen von Kunst und Kommunikation: die Pop-up-Galerie in wechselnden Berliner Locations, den Salon anjagroeschel. Mit dem Art Lovers Club (ALC) gründete sie ein internationales Netzwerk für Frauen in der Kunstwelt.

"Meine Lust an unabhängigem Denken und Handeln teile ich maximal mit den Supermännern und -frauen. Kommunikation braucht heute SINN: Vorne das S der Strategie, in der Mitte das I der Ideen und die beiden NN von

Innovation", sagt Gröschel. Kreativchef Trabant sagt: "Während der Markt noch diskutiert, wie sich Agenturen und Geschäftsmodelle ändern müssen, bauen wir unsere Expertise in den Schlüsseldisziplinen konsequent weiter aus. Gerade in diesen Jahren der digitalen Unruhe braucht es erfahrene und empathische Kollegen mit holistischem Wissen, die zwischen Hype und 'lass doch mal probieren' unterscheiden können."

Sein Partner Göbel unterstreicht: "Klassische Agenturgeschäftsmodelle sind darauf angewiesen, ihre standardisierten Teillösungen zu verkaufen. Erfahrene Marketer und Kommunikationsprofis auf Kundenseite wissen, dass diese aber nur selten ihrem Gesamtkontext angemessen sind. Deshalb fordern sie zunehmend Agenturprofis, die ihr Briefing hinterfragen, neue Zusammenhänge erkennen und dabei ehrlich und authentisch sind. In Zeiten disruptiver technologischer Entwicklungen ist das Markenverständnis von erfahrenen Agenturmenschen wie Anja, die wissen wie Märkte und Menschen ticken – in der Verbindung mit kreativem Entdeckertum – der entscheidende Erfolgsfaktor.“

Trabant und Göbel gründeten Super an der Spree 2009. Die Agentur betreut u.a. Philips Healthcare, den DGB, terre des hommes und die Kooperationsgemeinschaft Mammographie. Seit 2014 existiert die österreichische Agenturtochter Super am See mit Kunden wie Verbund AG und Tiger Coatings. Mit dem Zürcher Standort Super an der Limmat werden seit Anfang 2016 die Kunden MCH Messe Schweiz AG und ABB Schweiz betreut.