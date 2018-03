%%%Kerstin Elsholz steigt in die Geschäftsführung von Sovendus ein%%%

Kerstin Elsholz verstärkt ab sofort die Geschäftsleitung der Sovendus GmbH in Karlsruhe. Als Geschäftsführerin des Online-Marketing-Unternehmens ist sie für die Bereiche Sales, Marketing und Internationalisierung verantwortlich. Bislang bestand das Sovendus-Management aus Oliver Stoll und Michel Kofluk. Das Unternehmen hat sich auf performancebasiertes Kooperationsmarketing von E-Commerce-Stores spezialisiert. Nach eigenen Angaben verfügt Sovendus über ein Netzwerk aus über 960 Online-Shops und generiert für diese Shop-Partner zusätzliche Sales, Neukunden sowie Zusatzerlöse.

Elsholz kann mehr als 20 Jahre Erfahrung in klassischen und digitalen Medienunternehmen im In- und Ausland vorweisen. Sie war in leitenden Positionen bei der mobile Native Advertising Plattform TV Smiles in Berlin, dem Online-Publisher MSN in London sowie bei dem Schweizer Radio- und Fernsehen in Zürich tätig.