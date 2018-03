%%%Birgit Adels wird CEO von Liebeskind Berlin%%%

Zum 1. Mai übernimmt Birgit Adels beim Fashion-Label Liebeskind Berlin die Rolle als CEO. Sie kommt von der der Unternehmensberatung Heidrick & Struggles, wo sie zuletzt als Partner und Global Head of Fashion and Luxury tätig war. Zuvor war Adels u.a. Global CEO von Viktor&Rolf, CEO der EMI Music Group in der DACH-Region und CEO Nordeuropa der Prada Group.

Adels übernimmt die Position bei Liebeskind von Armin Fichtel, der die Rolle bei der s.Oliver-Tochter Liebeskind interimsweise inne hatte.