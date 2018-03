%%%Stephan Schröder übernimmt alleinige Geschäftsführer von Nielsen Sports Deutschland %%%

Das Forschungs- und Beratungsunternehmens Nielsen, Deutschlandsitz in Frankfurt am Main, hat Stephan Schröder zum alleinigen Geschäftsführer der Nielsen Sports Deutschland GmbH (vormals Repucom Deutschland GmbH), Köln,ernannt. Die vakante Stelle des zweiten Geschäftsführers wird nicht mehr besetzt.Schröder gehört dem Dienstleister seit 2013 als Geschäftsführer an.

In diesem Zuge wurden Verantwortlichkeiten neugeordnet: Die Kundengruppen werden ab sofort von einem dreiköpfigen Team geleitet: Lars Stegelmann (Executive Vice President Commercial) verantwortet das New-Business-Team und agiert darüber hinaus neben Geschäftsführer Schröder als Hauptrepräsentant von Nielsen Sports bei Messen und Kongressen. Pascal Schulte (Vice President Sales Operations and Account Management) leitet die Kundenteams Brands und Federations, Sebastian Kube (Vice President Sales Operations and Account Management) verantwortet das Kundenteam Clubs/Teams.

In den Servicebereichen übernimmt Dr. Fabian Hedderich (Managing Director Consulting) zusätzlich eine neu geschaffene Klammerfunktion über die vier Expertenteams Marktforschung, Mediaforschung, Consulting und Digital. In dieser Position soll Hedderich die Weiterentwicklung des Services koordinieren und die Vernetzung der Angebote vorantreiben. Darüber hinaus wird Hedderich als neuer Head of European Consulting die Bündelung der Beratungskompetenz in den insgesamt zehn europäischen Büros von Nielsen Sports vorantreiben. Die beiden Unit-Leiter Jens Falkenau (Vice President Market Research) und Sebastian Kurczynski (Director Brand & Digital Consulting) vervollständigen das Management-Team.